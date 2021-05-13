В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды Шилово

Трубу залатали около полудня. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Коммунальщики устранили аварию, из-за которой с утра четверга, 13 мая, микрорайон Шилово остался без воды. Утечку на трубе ликвидировали в 12.00. Как водится, после запуска системы еще пару часов ушло на ее отладку. Около 14 часов, по данным местных управляющих компаниях, вода появилась практически у всех.

Напомним, в ночь на 13 мая случились сразу две аварии. Одну, на запорной арматуре водопровода, устранили быстро. С другой, случившейся под утро (лопнула чугунная труба диаметром 300 миллиметров, лежавшая на глубине около шести метров) пришлось потруднее. Масштабной аварией заинтересовались в прокуратуре, где организовали проверку ее обстоятельств.