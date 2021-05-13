Прокуратура заинтересовалась отключением воды в воронежском Шилово

Фото из архива КП

С 12 мая примерно с 18:00 на водопроводных сетях Левобережного водозабора в Воронеже произошло несколько аварий. Из-за этого без воды остались 67 многоквартирных домов микрорайона Шилово в Советском районе, четыре детских сада и одна школа. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по региону 13 мая.

– При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – отметили в прокуратуре.

Ранее в мэрии пояснили, что ночью случилось сразу два ЧП. Первое – на запорной арматуре водопровода, его уже устранили. Второе произошло ближе к утру – прорвалась чугунная труба диаметром 300 миллиметров на Левобережном водозаборе. В данный момент идут ремонтные работы. Люди остаются без воды 16 часов. В микрорайон организован ее подвоз.