В Воронеже из-за аварии в Шилово пропала вода

Рабочие ремонтируют трубу. Фото с места аварии. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

С утра четверга, 13 мая, стали поступать возмущенные сообщения от жителей микрорайона Шилово, оставшихся без воды. В мэрии пояснили, что ночью случилось сразу два ЧП. Первое – на запорной арматуре водопровода, его уже устранили. Второе произошло ближе к утру. Прорвалась чугунная труба диаметром 300 миллиметров на Левобережном водозаборе.

Рабочие разрыли место, где произошла авария, и начали ремонт. Однако он усложняется тем, что труба лежит на большой глубине (около шести метров). Воду на первые этажи домов обещают дать в ближайшее время. Другим жильцам придется подождать до устранения утечки. После ликвидации аварии воду подадут на насосную станцию, и она появится и на других этажах.

Подвоз воды организован по адресам: Курчатова, №№ 22 и 22а и Теплоэнергетиков, №№ 5 и 11 (к Магниту).

Воду уже подвезли. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В городской администрации также пояснили, как в этой ситуации будут работать школы и детсады.

В школе № 92 ничего не поменяется, вода там есть. В 103-й основная часть учеников переведена на дистанционное обучение. Для ребят, которые не могут остаться дома, занятия проводят в школе, горячим питанием их обещали обеспечить.

Под отключение воды также попали детские сады №№ 170, 114, 184, 167. Все они работают в режиме дежурных групп, принимают нуждающихся в присмотре ребятишек. Горячим питанием они также обеспечены, к детским садам подвезут техническую воду.

Все детсады планируют работать до 19 часов, за исключением 167-го - он закроется после обеда.