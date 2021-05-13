Воронежские следователи отказали в возбуждении дела после ожогов глаз студентов медуниверситета

Фото предоставлено учащимися ВГМУ.

Воронежские следователи не стали возбуждать уголовное дело после инцидента в медуниверситете, где студенты во время занятий получили ожоги глаз. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону 13 мая.

– 11 мая отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления, – пояснили в управлении.

Напомним, резонансная история произошла 31 марта во время кружка по основам безопасности жизнедеятельности. Как потом рассказывали студенты, из-за светлых стен в аудитории никто не заметил, что включены сразу семь кварцевых ламп. После занятий учащиеся массово стали жаловаться на резь в глазах, боль, жар и опухлость.

В медуниверситете пояснили, что в аудитории №4 один из студентов случайно включил бактерицидный облучатель. Преподаватель Геннадий Сапронов, находившийся спиной к облучателям, заметил работу прибора только спустя 15 минут.

Ситуацией заинтересовались силовые структуры и правоохранители. Проверку проводили следственное управление СКР по региону и прокуратура Центрального района.