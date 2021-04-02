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Общество2 апреля 2021 14:04

«Проснулась ночью с криком»: студенты воронежского медуниверситета получили ожог глаз на кружке по ОБЖ

Причиной стали включенные кварцевые лампы
Кирилл Мишин
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Фото предоставлено учащимися ВГМУ.

Инцидент произошел 31 марта во время кружка по основам безопасности жизнедеятельности. По словам студентов, из-за светлых стен в аудитории никто не заметил, что включены сразу семь кварцевых ламп. Вскоре учащиеся массово стали жаловаться на резь в глазах, боль, жар и опухлость.

- Проснулась в 3:30 с криком, в глазах будто песок, - рассказывает одна из студенток.

Ребята утверждают, что ожог роговицы, лба и рук получили около 30 человек. В больницах студентам поставили диагнозы электроофтальмия, фотокератит и неопределенный кератит. По словам студентов, такая ситуация случилась не впервые. Правда, в прошлый раз преподаватель вовремя заметил включенные кварцевые лампы.

Предоставлено студентами.

В медуниверситете пояснили, что в аудитории №4 один из студентов случайно включил бактерицидный облучатель. Преподаватель Геннадий Сапронов, находившийся спиной к облучателям, заметил работу прибора только спустя 15 минут. Устройство сразу же выключили, заседание прервали, а студентов отправили на медосмотр в студенческую поликлинику и областную офтальмологическую больницу.

По информации вуза, обследовали 82 студента, у трех выявили фотоофтальмопатию – временное изменение роговой оболочки глаза под воздействием ультрафиолетового излучения. Это обратимое состояние органов зрения, которое не является ожогом.

Разобраться в ситуации должны силовики. Воронежская прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

Напомним, в сентябре прошлого года в бассейне этого же вуза погиб студент.

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