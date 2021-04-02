В Воронеже прокуратура и следователи проверяют информацию об ожогах студентов медуниверситета во время занятий

Силовики выясняют, кто отвечал за работу бактерицидной лампы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники прокуратуры Центрального района проверяют информацию о том, что 30 студентов Воронежского медицинского университета получили ожоги роговицы и лица во время занятий кружка по безопасности жизнедеятельности. Молодые люди обратились за помощью врачей. По предварительным данным, в кабинете почему-то не выключили бактерицидные лампы. Что и привело к таким последствиям.

Проверку по этому инциденту ведут и в региональном управлении Следственного комитета. В рамках нее опросили пострадавших студентов, должностных лиц медуниверситета, назначили необходимые экспертные исследования, изучают документы, имеющие отношение к этой ситуации.