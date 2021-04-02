Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 апреля 2021 10:56

В Воронеже прокуратура и следователи проверяют информацию об ожогах студентов медуниверситета во время занятий

По предварительным данным, случилось это во время занятий кружка по безопасности жизнедеятельности
Артем ИЛЬИН
КомментироватьОставить комментарий

Силовики выясняют, кто отвечал за работу бактерицидной лампы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники прокуратуры Центрального района проверяют информацию о том, что 30 студентов Воронежского медицинского университета получили ожоги роговицы и лица во время занятий кружка по безопасности жизнедеятельности. Молодые люди обратились за помощью врачей. По предварительным данным, в кабинете почему-то не выключили бактерицидные лампы. Что и привело к таким последствиям.

Проверку по этому инциденту ведут и в региональном управлении Следственного комитета. В рамках нее опросили пострадавших студентов, должностных лиц медуниверситета, назначили необходимые экспертные исследования, изучают документы, имеющие отношение к этой ситуации.

Криминал