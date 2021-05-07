Воронежские следователи завершили расследование об убийстве по ошибке наемным киллером 23-летнего сына рамонского предпринимателя

Двое из троих обвиняемых свою вину признали полностью Фото: из архива «КП»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех человек, причастных к убийству 23-летнего сына предпринимателя из Рамони, совершенному 24 февраля 2020 года.

По делу проходят 52-летний житель Москвы в качестве организатора убийства по найму, 46-летний москвич в качестве пособника и 55-летний житель Краснодарского края в качестве укрывателя убийства.

Мы уже подробно рассказывали эту историю. Напомним, 61-летний киллер, нанятый через 46-летнего посредника 52-летним москвичом, при помощи 55-летнего водителя микроавтобуса 24 февраля 2020 года приехал к дому рамонского предпринимателя с целью его убийства. Организатор преступления задолжал рамонцу приличную сумму, а расплачиваться не хотел и решил убрать кредитора. Когда к дому подъехал «Ниссан» предпринимателя, убийца несколько раз выстрелил в человека за рулем. Но по роковой случайности, это был не бизнесмен, а его 23-летний сын. От ранений молодой человек погиб на месте.

- Стрелявший скрылся с места преступления, выкинув оружие и свою куртку в близлежащем лесном массиве, обронив при этом перчатку, после чего проследовал к ожидавшему его около магистрали автомобилю, водителю которого он сообщил о совершении данного преступления, после чего последний отвез 61-летнего мужчину в Москву, обеспечив ему возможность оперативно и беспрепятственно скрыться с места преступления. В последующем на данной куртке и потерянной перчатке экспертным путем был выявлен генетический профиль преступника, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области.

Следователи и оперативники провели колоссальную работу, и смогли установить всех причастных к совершению убийства. Дело 61-летнего киллера передали в суд в апреле 2021 года для рассмотрения по существу.

В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий, с учетом собранных следственными органами доказательств 52-летнему организатору убийства предъявили обвинение в совершении данного преступления. Самого его заключили под стражу. На первоначальном этапе следствия он сознался в содеянном, однако в последующем отказался от ранее данных показаний, вину в совершении преступления не признал. Его также обвиняют в использовании заведомо подложного паспорта гражданина Российской Федерации.

На следствии 46-летний житель столицы, обвиняемый в пособничестве в «заказном» убийстве, а также 55-летний водитель микроавтобуса, подвозивший убийцу к месту преступления, свою вину признали.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Андрей Шевелев.