В Воронежской области состоится суд над киллером, перепутавшим жертву и расстрелявшим 23-летнего парня

Одна из пуль угодила в область сердца 23-летнего юноши Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Рамонский районный суд решит судьбу 61-летнего киллера, расстрелявшего 23-летнего парня в Воронежской области. Мужчину наняли, чтобы он расправился с отцом молодого человека. Убийца собирался подстеречь жертву за рулем автомобиля «Nissan». Но в тот злополучный день на водительском сидении оказался его сын.

Киллер из Москвы несколько раз выстрелил из пистолета в находившегося за рулем молодого человека. Парень в тот момент выезжал из двора дома своих родителей. Ранения оказались смертельны. Одна из пуль угодила в область сердца 23-летнего юноши.

Позже выяснится, что наемный убийца взялся за «дело» за 1 миллион рублей.

- Удалось установить причастность жителя Москвы к преступлению и задержать его. Признав вину полностью, указав, что был нанят для убийства не потерпевшего, а его отца, постоянно управлявшего указанным автомобилем, он заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое удовлетворено, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Благодаря этому установлены и задержаны заказчик преступления, а также пособники. Их имена не разглашаются. В связи с чем, заместитель прокурора области Константин Кремнев подписал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения решения по данному уголовному делу.

Однако киллеру же также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия и боеприпасов.