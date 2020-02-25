В Воронеже возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:07:29+03:00

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В Рамонском районе Воронежа расстреляли сына местного предпринимателя. 24-летний парень находился в машине отца, когда в лобовое стекло авто залетело не меньше пяти пуль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел во вторник, 24 февраля, утром. Парень попросил «Ниссан» у отца и уже собирался отъезжать, когда раздались выстрелы. Неизвестный подбежал к машине и начал стрелять.

- Следователями СК России проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошена потерпевшая, допрашиваются свидетели, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, это не первый случай заказного убийства в Рамонском районе. 26 декабря 2019 года на машине главы района Николая Фролова сработало взрывное устройство. Чиновник получил ранения ног, однако после покушения был в сознании. Его отвезла в больницу соседка, чиновника прооперировали. Вскоре после этого силовики расклеили по Воронежу и Рамони фоторобот мужчины, который, предположительно, установил взрывное устройство под машиной Фролова. О возможных мотивах преступления представители правоохранительных органов пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU