Осужденный экс-главврач больницы под Воронежем вернет государству более 400 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Панинский райсуд обязал бывшего главврача Эртильской районной больницы Дмитрия Атаманова, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, вернуть в доход государства 408 тысяч рублей. Об этом сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, он выделил знакомой место на территории молочной кухни и в коридоре в здании больницы под магазин. Инцидент имел место с сентября 2016 года по июль 2017 года. Предпринимательница в предоставленных помещениях занималась производством и продажей продуктов питания. При этом экс-главврач брал мзду. Женщина ему еженедельно переводила по 8 тысяч рублей. Всего бывший высокопоставленный медик мог заработать на этом около 400 тысяч рублей.

Также с января по сентябрь 2017 года без проведения торгов и заключения арендного договора Дмитрий Атаманов предоставил знакомой еще и помещение буфета. За эту услугу подсудимый получил вознаграждение – более 30 тыс. руб.

В августе 2020 года Панинский райсуд осудил бывшего главврача за получение взяток (ч.3 ст. 285 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ему назначили наказание – штраф в размере 1,05 млн руб. Однако ему удалось добиться смягчения приговора. Обвинение во взяточничестве сняли, а штраф снизили до 70 тыс. рублей.