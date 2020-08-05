В Воронежской области экс-главврача районной больницы оштрафовали на миллион рублей

1,05 млн рублей штрафа придется выплатить бывшему главврачу Эртильской районной больницы за то, что незаконно сдавал казенные помещения. Его историю мы рассказывали: медицинский руководитель, по версии следствия, выделил знакомой место под магазин непосредственно в больнице. И мог незаконно заработать на этом 400 тысяч рублей.

4 августа Панинский районный суд вынес приговор. Хотя адвокат подсудимого ходатайствовал об отложении заседаний. Правда, как посчитали в самом суде, безосновательно. Без уточнения подробностей говорится также, что «имело место крайнее неуважение к суду» и «нарушение ограничений, связанных с COVID-19». В итоге разбирательство затянулось. Адвокату, защищавшей мужчину, даже вынесли частное постановление в адвокатскую палату.

Однако уйти от наказания не получилось. Напомним, мужчину обвиняли по ч.1 ст.285 (Злоупотребление должностными полномочиями), ч.3 ст.290 УК РФ (Получение взятки). Помимо штрафа его еще лишили права занимать руководящие должности в госорганах на 5 лет. Суд при вынесении решения учел, что раньше экс-главврача не судили, кроме того, он воспитывает маленьких детей. Приговор пока не вступил в законную силу.