2019-08-06T20:32:47+03:00
Происшествия

Главврач за взятки сдавал помещения воронежской больницы

Получил от предпринимательницы 371 тысячу рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Хочешь работать в больнице? Плати. Фото из архива "КП".Хочешь работать в больнице? Плати. Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Получение должностным лицом взятки в крупном размере", "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" - по этим статьям уголовного кодекса проходит дело бывшего главврача Эртильской районной больницы. По версии следствия, в 2016 он без всяких торгов выделил знакомой помещение, чтобы та организовала в нем магазин продуктов.

- За свои услуги главврач получал от предпринимателя еженедельные переводы в размере 8 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. - Деньги перечислялись вплоть до июля 2017 года. Всего получена сумма в размере 371 тысячи рублей.

После того, как участники схемы почувствовали внимание правоохранителей, то быстренько оформили фиктивные договоры. Однако провести силовиков не удалось. Более того, они выяснили, что главврач попросил другого предпринимателя выплатить ему 37 тысяч рублей Именно столько, по мнению мужчины, стоило использование еще одного помещения больницы без всяких договоров.

Уголовное дело направлено в Панинский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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