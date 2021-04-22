В Воронеже определили подрядчика для первого этапа реконструкции Остужевской развязки

Фрагмент проекта реконструкции. Фото – проектный институт «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ)

Мэрия Воронежа подвела итоги аукциона на проведение первого этапа реконструкции Остужевской развязки. Победителем стала компания из Санкт-Петербурга – АО «Производственное объединение «Возрождение». Протокол по результатам торгов был опубликован на сайте госзакупок 21 апреля.

Помимо организации из северной столицы в аукционе приняла участие и воронежская «Региональная строительная компания». Однако «Возрождение» предложило выполнить работы по более низкой цене – 1,189 млрд рублей.

Компания из Санкт-Петербурга известна тем, что построила один из перронов аэровокзального комплекса «Пулково-2», Московско-Дунайскую и Поклонногорскую развязки и Российский путепровод в Санкт-Петербурге.

Напомним, улицу Остужева реконструируют от Северного моста до примыкания к транспортной развязке на пересечении трассы М4 «Дон» (в районе улицы Изыскателей) на общей площади около 36 га. При этом дорога протяженностью 3,5 км должна расшириться до 6 полос. Также там разместят велосипедные дорожки, наружное освещение, ливневую канализацию, проведут озеленение и транспортное обустройство.

Всего в проекте строительстве, разработанном проектным институтом «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ), три этапа. На первом реконструируют участок от путепровода на улице Остужева через железную дорогу до примыкания к существующей транспортной развязке на пересечении с автодорогой М-4 «Дон». Он должен начаться 16 июня и завершиться к концу 2022 года. Подрядчик должен построить 14-пролетный путепровод на 15 опорах над железной дорогой параллельно действующему виадуку и реконструировать существующий. Ширина каждого сооружения составит 21,99 метра.

Затем приступят ко второму этапу реконструкции на участке от транспортной развязки Северного моста на левобережном подходе до путепровода по улице Остужева.

А на третьем – участок пересечения Остужева и железнодорожных путей.