В Воронеже объявили торги на реконструкцию Остужевской развязки

Так видят авторы проекта Остужевскую развязку с высоты птичьего полета. Фото: gkdt.ru

В пятницу, 19 марта, в Воронеже объявили торги, по итогам которых определят подрядчика на первый этап реконструкции Остужевской развязки. Напомним, она должна связать федеральные трассы на подъезде к Воронежу со стороны Курского направления и выезд из города в направлении дороги Р-22 «Каспий».

Ранее по поручению губернатора Александра Гусева из регионального дорожного фонда выделили 230,2 миллиона рублей на работы, запланированные в 2021 году. Всего первый этап реконструкции займет два года. И обойдется ориентировочно в 1,2 миллиарда рублей. Такова начальная цена двухгодичного контракта, для заключения которого и проведут торги.

- Проект реконструкции очень масштабный, дорогой и сложный, на его реализацию потребуется несколько лет. Но откладывать дальше нельзя, улица Остужева – один из крупнейших транспортных узлов Воронежа. От ее состояния зависит движение на всем левом берегу, – заявил Александр Гусев.

Действительно, транспортный узел на Остужева связывает сразу несколько микрорайонов Воронежа (в частности, «Электронику», «Процессор» и др.), въезд в город со стороны Тамбова (автомобильная дорога федерального значения «Воронеж – Тамбов», Бабяково, Отрадное). Кроме того, улица пересекается с главной магистралью левого берега Воронежа – Ленинским проспектом.

– Уже сейчас этот узел не справляется с автомобильными потоками. Эксперты считают, что интенсивность движения в ближайшие годы составит более 80 тысяч автомобилей в сутки. Горожане и гости города вынуждены ежедневно терять время в пробках. Поэтому мэрией и правительством Воронежской области была проведена системная работа для подготовки к реконструкции развязки, – отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

В частности, сотрудники городской администрации разработали проектно-сметную документацию на реконструкцию Остужевской развязки. Она получила положительное заключение государственной экспертизы РФ.

Кроме того, недавно открыли дорогу от улицы Минской к улице Землячки. Она стала вторым выездом из микрорайона «Электроника». Теперь во время реконструкции Остужевской развязки ее можно будет использовать для объезда.

Работы предстоит немало. В частности, планируют сделать путепровод с четырьмя полосами для движения в каждом направлении через железнодорожные пути на улице Остужева. Также пройдет реконструкция существующего моста, строительство шестиполосного участка от путепровода до пересечения с трассой «Дон». Кроме того, сделают развязки на перекрестке улиц Остужева и Минской в виде листа клевера и в районе Северного моста. И построят шестиполосный участок от Северного моста до путепровода.

В районе остановки «ДК «Электроника» появится надземный переход, а на пересечении Остужева с Ленинским проспектом – эстакада.

Таким собираются сделать новый переход. Фото: gkdt.ru

В рамках двухгодичного контракта, на который сейчас объявлены торги, подрядчик должен будет построить новый 14-пролетный путепровод на 15 опорах над железной дорогой параллельно существующему и реконструировать действующий. Ширина каждого из сооружений по проекту – 21,990 метра.

– Чтобы минимизировать неудобства для горожан, в первую очередь, мы планируем построить новый путепровод, а потом переключить автомобильное движение на него и провести реконструкцию существующего, – рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Для этого он будет полностью демонтирован, немного изменится его конструкция, кроме того, он станет шире почти на два метра. Благодаря этим решениям реализация первого этапа не должна усложнить дорожную ситуацию.

В общей сложности на реконструкцию планируют потратить около 4,7 миллиардов рублей. Займет она предположительно 2,5 года.