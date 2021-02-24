В Воронеже на начальный этап строительства развязки на Остужева выделят 220 миллионов рублей

Фрагмент проекта реконструкции. Фото: gkdt.ru

Губернатор Александр Гусев сообщил о выделении 220 миллионов рублей на первый этап реконструкции улицы Остужева. Об этом сообщили в Телеграм-канале областного правительства.

Городские власти сообщили, что готовы все документы для проведения торгов по первому этапу строительства. Сроки их пока не назвали.

Напомним, на первом этапе реконструкции планируют сделать путепровод с четырьмя полосами для движения в каждом направлении через железнодорожные пути на улице Остужева. Работы cобираются начать уже в 2021 году.

Предусмотрены еще два этапа. Во время них планируется реконструкция существующего моста, строительство шестиполосного участка от путепровода до пересечения с трассой «Дон». Также сделают развязки на перекрестке улиц Остужева и Минской в виде листа клевера и в районе Северного моста. Кроме того, построят шестиполосный участок от Северного моста до путепровода.

Дороги собираются делать достаточно широкими. Фото: gkdt.ru

В районе остановки «ДК «Электроника» появится надземный переход, а на пересечении Остужева с Ленинским проспектом – эстакада.

Так будет выглядеть один из новых переходов. Фото: gkdt.ru

Первый этап работ оплатят из регионального дорожного фонда. Далее рассчитывают на привлечение финансирования из федеральной казны. В общей сложности на реконструкцию планируют потратить около 4,7 миллиардов рублей. Займет она предположительно 2,5 года.

Губернатор неоднократно обращал внимание на то, что при проведении работ следует минимизировать сроки закрытия очень важной для Воронежа магистрали.