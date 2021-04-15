В Воронежской области отменили первомайское шествие и субботники из-за коронавируса

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

В Воронежской области вновь усилят контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и торговых объектах. Стабилизацию ситуации с коронавирусом власти региона назвали стагнацией, а значит, снимать дополнительные ограничения пока невозможно.

Уже решено отменить традиционное первомайское шествие, а также субботники. Мероприятия по случаю Дня Победы и Пасхи пройдут с соблюдением санитарных требований.

- В мае и июне нас ждут Форум Столля и Платоновский фестиваль. Если мы сейчас не будем принимать активных мер по снижению числа заболевших, под угрозу ставятся в том числе и наши крупные мероприятия, - заявил губернатор Александр Гусев.

Напомним, за время пандемии в Воронежской области заразились коронавирусом 77 860 человек. Выздоровели 72 664, умерли 3 032. Прививку от COVID-19 сделали уже более 179 тысяч воронежцев, 52,1% - люди старше 60 лет. В регионе работает 54 пункта вакцинации. Всего в область поступило 234 тысяч доз вакцины.