Необычный Достоевский, неснятый сценарий, свадебная песня воронежской глубинки: чем удивит XI Платоновфест

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 марта стали известны точные даты 11-го Платоновского фестиваля. В этом году его разделили на три части. 16-17 апреля воронежцам представят спецпроект форума - гастроли Большого театра России со спектаклем «Укрощение строптивой». С 3 по 20 июня пройдет российская программа Платоновфеста. А с 4 по 17 сентября - представят зарубежную программу, в надежде, что откроются границы и иностранные исполнители смогут прилететь в нашу страну. Тогда же пройдут театральный парад (в День города) и опен-эйры в Зеленом театре и у стен Рамонского замка Ольденбургских.

Ну а пока худрук Платоновфеста Михаил Бычков объявил программу летней части 11-го форума искусств.

Фестиваль сохранит новые форматы, которые появились в программе в прошлом году, в частности, проект «Воронежский кейс» - блок постановок местных театров, их покажут в начале сезона: 3-6 июня. Пройдет и бесплатная программа видеопоказов - в рамках «Года Германии в России» представят постановки главного немецкого театрального фестиваля Theatertreffen.

В основной программе покажут девять спектаклей российских театров - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Новокузнецка и Архангельска. В афише представлены работы известных российских режиссеров - Льва Додина, Дмитрия Крымова, Юрия Бутусова, Иосифа Райхельгауза, Андрея Прикотенко, Данила Чащина и других.

- Мы привезем лучшие спектакли последних двух сезонов. Впервые в программе фестиваля известные театры - МХТ имени Чехова, «Школа современной пьесы». Основная программа начнется с двух постановок по Платонову, одна из них - кукольная, - рассказал Михаил Бычков. - Свои замечательные спектакли привезут такие мэтры, как Юрий Бутусов, Иосиф Райхельгауз, Дмитрий Крымов. Новосибирский театр «Старый дом» покажет необычную трактовку «Идиота» Достоевского - самое громкое событие прошлого сезона, 11 номинаций на «Золотую маску». На закрытии фестиваля покажем «Братья Карамазовы» Малого драмтеатра - Театра Европы. Спектакль Льва Додина - настоящее событие фестиваля, русский психологический театр.

Лев Додин частый гость на Платоновфесте. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Также 11-й Платоновфест планирует несколько театральных перформансов по мотивам произведений Андрея Платонова, которые создадут приглашенные режиссеры и хореографы с воронежскими артистами - специально к фестивалю.

Летом будет и программа «Театр-плюс» (с творческими встречами и лекциями), книжная ярмарка, литературная программа, а также визуальная – три выставки.

В музыкальной части форума в июне заявлены четыре академических концерта и опен-эйр «Музыка мира в Белом колодце». Хэдлайнером концерта на меловом озере станет впервые российский коллектив. Zventa Sventana представит необычный микс фольклора и джаза, в том числе свадебную песню одного из сел Воронежской области. Имена трех международных участников опен-эйра озвучат в ближайшее время. По традиции, в Белый колодец и обратно воронежцев отвезут автобусы. На озере обустроят туалеты, бесплатную стоянку и фудкорт. Планируется и световое шоу в финале.

Продаваться будет 100% рассадка. Билеты поступят в продажу с 20 марта. Традиционно, предоставят скидки пенсионерам и студентам.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

5, 6 июня 18.00 ТЮЗ

«Фро», Андрей Платонов, Архангельский театр кукол.

Спектакль поставили лауреаты премии «Золотая маска» - главный режиссер Мурманского театра кукол Петр Васильев и художник Алевтина Торик. «Фро» - один из самых известных рассказов Андрея Платонова, к которому, к тому же, чаще всего обращаются российские театры. Постановка о том, что она говорит, что любит его, но любит лишь свое чувство. Он говорит, что любит ее, но любит все человечество, а значит – никого. Есть и третий, который ничего не говорит, и просто тихо любит свою работу и свою дочь. А вокруг люди, паровозы, рельсы, рельсы, уходящие вдаль. Но нет того стрелочника, что повернет ход их жизней в правильном направлении. Почему Андрей Платонов никогда не дает своим героям шанса быть счастливыми? Может, потому что нет его, общего счастья…

6, 7 июня 18.00 Камерный театр

«Ювенильное море», Андрей Платонов, МХТ имени Чехова (Москва).

Спектакль стал первой премьерой МХТ в нынешнем театральном сезоне. Инсценировку повести создала режиссер Наталья Назарова, добавив фрагменты других текстов Платонова - повести «Впрок», рассказов, ранних пьес, сценариев и дневников. Это история о людях, истово верящих, что смогут переделать мир, создать новое солнце, вольтовой дугой прожечь землю и добраться до подземных вод - ювенильного моря. Герои Андрея Платонова – это люди времени, когда человеческие возможности казались безграничными, а место Бога считалось вакантным.

9, 10 июня 19.00 Воронежский концертный зал

«Все тут», Школа современной пьесы (Москва).

Идея, композиция, постановка Дмитрия Крымова. Один из лучших спектаклей 2020 года (премьера состоялась 10 октября), по версии Ассоциации театральных критиков. По мотивам пьесы Торнтона Уайлдера «Наш городок». Дмитрий Крымов использует этот текст как отправную точку для погружения в прошлое и новой встречи с ушедшими родителями - режиссером Анатолием Эфросом и театральным критиком Натальей Крымовой. «Наш городок» выбран не случайно. Американский спектакль по этой пьесе Дмитрий Крымов видел вместе со своими родителями в 1975 году, и это стало для него мощнейшим впечатлением, во многом определившим выбор профессии. В ролях Александр Феклистов, Юрий Чернов и другие.

9, 10 июня 18.00 Камерный театр

«Идиот», театр «Старый дом» (Новосибирск).

Режиссер Андрей Прикотенко создал вольную интерпретацию романа Федора Достоевского. Он переносит действие известного романа в современность. В версии «Старого дома» каждый персонаж этой истории приобрел мышкинский комплекс. Настасья Филипповна, Ганя, Аглая, Рогожин, Елизавета Прокофьевна, Терентьев, Иволгин и даже Птицын стали материалом расследования. Они превратились в своего рода детективные сюжеты, которые увлекательно разворачиваются в процессе движения спектакля. Одно безусловно: Мышкин и есть тот, кто провоцирует раскрытие и разоблачение всех героев. Но кто же он сам? 11 номинаций на Российскую Национальную театральную премию «Золотая маска»-2021. Один из 10 лучших спектаклей 2019 года, составленный Ассоциацией театральных критиков.

11 июня 19.00, 12 июня 14.00 театр драмы

«Фаина. Эшелон», Школа современной пьесы (Москва), автор спектакля Иосиф Райхельгауз.

Long list премии «Золотая маска». Спектакль – лауреат премии СТД РФ «Гвоздь сезона»-2020. За исполнение главной роли Елена Санаева стала лауреатом Премии ЦФО в области литературы и искусства. «Фаина. Эшелон» - это приношение всем тем, на чью долю выпали страшные испытания войны, смерть близких, ужас оккупации и лишения эвакуации. Но еще это – настоящий гимн жизни и любви, веры в человека и силу духа. Спектакль основан на воспоминаниях Фаины Райхельгауз, матери режиссера, которая рассказывала близким историю своей жизни, а затем описала ее в книге «О том, что помню… прошло… тревожит». Бесхитростная документальная повесть, рассказанная не литератором, а мамой и бабушкой, содержит мудрые и простые истины, которые становятся источником для искреннего художественного высказывания.

12 июня 18.00, 13 июня 14.00, 18.00 Камерный театр

«Корова», Андрей Платонов, Новокузнецкий драматический театр.

Эскиз спектакля родился в ходе лаборатории «Электрификация», которая прошла под руководством Александра Вислова в Новокузнецком драматическом театре. О молодых режиссерах Ангелине Миграновой и Родионе Сабирове заговорила вся театральная Россия после выхода их спектакля «5 mm/h», номинированного в этом году на «Золотую маску». В своей новой работе они соединили в одном поле рассказ Платонова и его письма к жене.

14, 15 июня 19.00 Никитинский театр

«Причал», театр «Человек» (Москва).

Театр попытался воссоздать на своей маленькой сцене особый мир киносценария Геннадия Шпаликова, который был запущен в производство, но никогда так и не был снят. Режиссер Данил Чащин говорит: «Наш «Причал» - попытка восстановить неснятое кино, снять его «в голове». Этот текст невозможно воспринимать отдельно от личности Шпаликова - художника, который во многом создал тот самый осязаемый дух «оттепели» на экране. Для нас было важным попытаться передать это настроение «обреченного счастья» и растерянности: жить, в общем-то, хорошо, но как жить - непонятно. «Причал» - это импрессионистский этюд, попытка уловить светлое и яркое сегодня, которое уже завтра станет «вчера». Спектакль вошел в Long list премии «Золотая Маска» - список самых заметных спектаклей сезона 2019/20.

15, 16 июня 18.30 Воронежский концертный зал

«Сын», Флориан Зеллер, РАМТ (Москва), режиссер Юрий Бутусов.

Один из самых парадоксальных российских театральных режиссеров покажет свое прочтение пьесы «Сын», замыкающей трилогию французского драматурга Флориана Зеллера. Это история современной семьи, где подросток не может пережить крушение дома после развода родителей. Юрий Бутусов говорит о своем спектакле: «Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас». Один из 10 лучших спектаклей 2020 года, по версии Ассоциации театральных критиков.

18, 19 июня, 18.00 театр драмы

«Братья Карамазовы», пьеса Льва Додина по мотивам Достоевского, Малый драматический театр - Театр Европы (Санкт-Петербург).

Один из 10 лучших спектаклей 2020 года, по версии Ассоциации театральных критиков. Режиссер Лев Додин так говорит о спектакле: «Достоевский не рассказывает о человеке, не описывает человека, даже не изучает человека, он блуждает по человеку в ошеломлении восторга и ужаса, восторженного ужаса и ужасного восторга. Мы несколько лет блуждали следами Достоевского, и сегодня делимся блужданиями по Карамазовым, по жизни, по Достоевскому, по самим себе. А, может, просто продолжаем блуждать вместе со своим зрителем».

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

5 июня 18.00 филармония

Николай Луганский (фортепиано, Россия).

В программе: Бетховен - Соната №14 («Лунная»), Глазунов - Соната №2 фа-минор, Ор. 75, Дебюсси - «Эстампы». Фортепианный цикл. Николай Луганский - победитель конкурса имени Чайковского, лауреат Госпремии России «за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры». У музыканта множество творческих достижений, он сотрудничал с лучшими симфоническими оркестрами России, Франции, Германии, Японии, США под управлением самых известных дирижеров, в числе которых Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Владимир Юровский, Курт Мазур, Кент Нагано, Джанандреа Нозеда. Выступал в лучших концертных залах мира.

Николай Луганский уже выступал на Платоновфесте. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

13 июня 18.00 меловой карьер Белый колодец

Музыка мира.

В одном из самых живописных мест Воронежской области выступит несколько коллективов. Хедлайнер концерта Zventa Sventana - проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева. Команда разбивает стереотипы о народной музыке и сплетает фольклор с танцевальной электроникой, инди-попом и даже нео-классикой. Коллектив исполняет народные песни из архивов российских фольклористов и собственных экспедиций по деревням, воплощенные в новом звуке. Группа была хедлайнером фестивалей «Усадьба Jazz» и «Дикая Мята». В конце 2019 года телеканал MTV Россия назвал Zventa Sventana «Музыкантом года». Клип Zventa Sventana «Мужа дома нету», снятый в коллаборации с Иваном Дорном, был отмечен премией Berlin Music Video Awards 2020.

18 июня 19.00 филармония

Златомир Фанг (виолончель, США) и Алексей Мельников (фортепиано, Россия).

В программе: Франк - Соната для скрипки и фортепиано ля-мажор, FWV 8 (переложение для виолончели и фортепиано), Яначек - Сказка для виолончели и фортепиано, Рахманинов - Соната для виолончели и фортепиано соль минор, op. 19. Златомир Фанг - самый молодой лауреат Первой премии по виолончели в истории Международного конкурса имени Чайковского. Он увлекает зрителей своей виртуозностью и изысканной чувствительностью. Безупречная техника музыканта демонстрирует исключительное владение каноном и глубокое понимание современного репертуара. Играет на виолончели W. E. Hill and Sons 1905 года. Алексей Мельников - яркий представитель поколения молодых российских пианистов. Лауреат III премии Международного конкурса имени Чайковского в 2019 году.

19 июня 18.00 филармония

Сергей Тарасов (фортепиано, Россия).

В программе: Шопен - Соната для фортепиано №3 си-минор, Op. 58, Шуберт - Экспромты. Ор. 90, № 3. 4, Мусоргский - цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки».

Сергей Тарасов - лауреат престижнейших музыкальных конкурсов, в том числе Конкурса имени Чайковского в Москве, Конкурса имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса мени Бузони в Больцано.

20 июня 19.00 филармония

Вадим Холоденко (фортепиано, Россия) и Алена Баева (скрипка, Россия).

В программе: Шуберт - Рондо для скрипки и фортепиано си минор, соч. 70, Респиги - Соната для скрипки и фортепиано си минор, Шуман - Соната для скрипки и фортепиано № 2 ре минор, Op.121.

Вадим Холоденко - один из самых музыкально динамичных и технически одаренных пианистов. Лауреат многочисленных престижных премий, в том числе конкурса пианистов имени Шуберта в Дортмунде, Сендайского конкурса пианистов, конкурса имени Клиберна в Форт-Уорте.

Алена Баева - одна из самых заметных и разносторонних солисток мировой музыкальной сцены. В ее репертуаре более 40 скрипичных концертов. Играет на скрипке «экс-Уильям Кролл» Гварнери дель Джезу 1738 года.