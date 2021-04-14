За две недели до Пасхи воронежские кладбища посещают до 400 тысяч горожан

Фото Алексея Булатова Фото: из архива «КП»

Администрации кладбищ Воронежа начали уборку территории и подготовку к массовым посещениям горожан на Пасху. В этом году она приходится на 2 мая. Увеличение количества посетителей ожидают за две недели до праздника. По опыту прошлых лет, в этот период могилы родственников навещают до 400 тысяч горожан.

Сейчас уборка территорий городских кладбищ проводится в штатном режиме. Ежедневно спецтехника вывозит мусор и отходы с контейнерных площадок. Ближе к Пасхе мусоровозы будут работать в утренние (04:00 – 09:00) и вечерние часы (20:00 – 23:00), чтобы не создавать помеху для передвижения частного транспорта по территории кладбищ. А с 19 по 30 апреля вывоз мусора будет производиться в усиленном режиме.

Фото Владимира Велингурина Фото: из архива «КП»

МЕШКИ ДЛЯ СБОРА МУСОРА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У КОМЕНДАНТА

Как только просохнет земля, к уборке приступят рабочие ручного труда. Они пройдут по кварталам, чтобы собрать мусор, оставленный посетителями за оградками и на проходах между могил.

- Сейчас выполняются работы по обновлению входных групп: покраска фасадов зданий, внешних ограждений, бордюров,- рассказали «Комсомолке» в Воронежском похоронном бюро. - На всех кладбищах проходят субботники, приводится в порядок территория административных блоков, производится обрезка кустарников, опиловка и покраска деревьев.

В этом году администрации кладбищ увеличили количество контейнеров для сбора отходов, закупили мешки, которые горожане могут получить для уборки территории, обратившись к коменданту.

С наступлением тепла на кладбищах запустили водоснабжение, а там, где оно отсутствует, организуют подвоз воды на цистернах. Найти их можно рядом с административными зданиями. На погосты завезли в общей сложности около тонны песка.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед праздниками на дорогах Березовского кладбища укладывают и уплотняют асфальтовый срез, на остальных – с помощью грейдера выровняют грунтовые дороги. К самой Пасхе на погостах установят биотуалеты.

- В этом году ограничения по посещению городских кладбищ в связи с коронавирусом сняты, - отметили в похоронном бюро. - Просим посетителей в целях собственной безопасности соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) в местах скопления людей.

Кроме того из-за сложной пожарной обстановки в администрации попросили не оставлять зажженными лампады, свечи, поскольку любая искра может стать причиной возгорания.

По данным Воронежского похоронного бюро ежегодно на содержание 11 городских кладбищ (Боровское, Буденовское, Березовское, Еврейское, Коминтерновское, Левобережное, Лесное, Никольское, Полыновское, Правобережное, Юго-Западное) тратится до 20 миллионов рублей.