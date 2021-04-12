Воронежская область за три теплых дня дошла до III класса пожароопасности

С масштабными ландшафтными пожарами бороться очень трудно. Фото: Олег Укладов

В региональном ГУ МЧС сообщили о том, что всего за три теплых дня класс пожароопасности возрос с первого до третьего. Прогнозы неутешительны – такими темпами можно скоро дойти и до пятого. Сейчас cотрудники МЧС отрабатывают 120 заявок на тушение сухой травы и камыша. Особенно много ландшафтных пожаров случается в шести районах Воронежской области - Бобровском, Бутурлиновском, Семилукском, Хохольском, Калачеевском и Нижнедевицком.

Карта пожаропасности по районам Воронежской области. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Напомним, 11 апреля жителей Нижнедевицка напугал пожар в поле. Людям казалось, что огонь подбирался к окраинам райцентра. Однако сотрудники МЧС сумели не допустить, чтобы пламя дошло до жилых домов.

В этом году особый противопожарный режим, по которому запретят разводить костры и заезжать в леса, вводят с 15 апреля.