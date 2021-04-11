В Воронежской области загорелось поле с сухой травой

Скриншот записи в группе "Мой и твой Воронеж".

Сухая трава загорелась в Нижнедевицке вечером 11 апреля. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Горят холмы на 280 градусов вокруг. Это пал травы, который может выйти из-под контроля, если уже не вышел. Пожарные уже сейчас не справляются. До ближайших домов на данный момент метров 400», - написали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области подтвердили загорание травы в поле несколькими очагами. Однако успокоили насчет масштабов - угрозы ничему нет. Спасатели работают на месте. Площадь пожаров пока устанавливается. Также в ведомстве отметили, что с потеплением количество ландшафтных пожаров резко увеличилось.

Между тем, вечером 9 апреля в Воронеже произошел крупный пожар. На улице Еремеева неожиданно вспыхнуло пятиэтажное здание 1959 года постройки. Совсем недавно в нем прошел капитальный ремонт, который включал и переустройство крыши. Теперь от обновления не осталось и следа. Во время ЧП никто из жильцов не пострадал. Многоэтажку восстановят за счет резервного фонда администрации города.