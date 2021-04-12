Названа предварительная причина пожара в воронежской пятиэтажке: короткое замыкание электропроводки

Спасатели около двух часов боролись с огнем Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Наиболее вероятная причина пожара в пятиэтажке на улице Еремеева - короткое замыкание электропроводки. Хотя специалистам испытательной лаборатории МЧС еще предстоит экспертным путем доказать или опровергнуть эту теорию.

Напомним, 9 апреля только в 23:25 удалось ликвидировать масштабный пожар - спасатели около двух часов боролись с огнем. Площадь пожара из изначальных 250 квадратных метров быстро достигла всех 500 - больше всего пострадала непосредственно кровля. О характере повреждений свидетельствует и видео с места события.

Версия с проникновением кого-либо постороннего на крышу отпадает. По крайней мере, в управляющей компании «Мастер», обслуживающей дом, утверждают, что люки на чердак были закрыты.

Отметим, что только в 2018 году в доме №27 по улице Еремеева прошел капитальный ремонт фасада, подвальных помещений, систем электроснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Ремонтировали и крышу. Общая стоимость работ составила 27 млн рублей.

- Работы выполнялись в соответствии с проектной документацией, а также строительными нормами и правилами, - подчеркнул начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капремонта многоквартирных домов Воронежской области Василий Смольянов.

Как утверждают в Фонде, все деревянные конструкции крыши были обработаны средством огне-биозащиты.

- Что касается системы электроснабжения, то её капитальный ремонт проводился в соответствии с проектом, который разрабатывался с учетом всех современных требований безопасности. В ходе ремонтных работ вся электропроводка была помещена в металлические трубы, распределительные щитки тоже установлены в металлические ящики, - комментирует Василий Смольянов.

Приемка новой системы электроснабжения проводилась после обязательных в таких случаях электротехнических испытаний. Жалоб на нештатное функционирование электросистемы от жителей дома №27 по улице Еремеева не поступало.