Пожар в пятиэтажке в Воронеже 9 апреля 2021 года: появилось видео объятого огнем здания

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В социальных сетях очевидцы разместили видео, отражающее масштаб пожара в доме №27 по улице Еремеева. Видно, что огонь охватил всю крышу - от первого до четвертого подъезда панельного здания. При этом, кажется, что ниже огонь не успел спуститься. Многие местные жители так и остались следить за ситуацией, не стали далеко отходить от места ЧП.

Напомним поздним вечером 9 апреля в Воронеже неожиданно вспыхнуло пятиэтажное здание. По деревянным перекрытиям пламя разбежалось и охватил крышу многоэтажки. Вначале площадь, объятую огнем оценивали в 250 квадратных метров, затем - в 350, а еще чуть позже -в 500. К счастью, пожар удалось локализовать

По данным местной управляющей компании, в доме 80 квартир, в которых только официально зарегистрированы 162 жителя. Однако, как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из пятиэтажки эвакуировали 177 человек. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Сам дом - 1959 года постройки. Однако он попал в программу капитального ремонта и относительно недавно, в 2017-2019 годах, в здании прошло глобальное обновление. Например, ту же крышу, по предварительным данным, перекрывали в 2018 году.