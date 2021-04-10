В Воронеже начали разбирать сгоревшую крышу пятиэтажки на Еремеева

Фото – пресс-служба мэрии

Сегодня, в субботу, 10 апреля, воронежские коммунальщики начали разбирать крышу полыхавшей вчера пятиэтажки на улице Еремеева. Работы начались с утра и продляться до позднего вечера. Специалисты с помощью спецтехники разбирают стропильную систему, снимают истлевшие балки, профлист, утеплитель.

Как ранее сообщалось, после этого начнут восстанавливать кровлю и отопительную систему, которая также пострадала. Средства на ремонт выделит городская администрация из резервного аварийного фонда.

Напомним, крупный пожар в пятиэтажном доме произошел вчера вечером, 9 апреля. По счастью, погибших не было. Все 177 жильцов были эвакуированы.