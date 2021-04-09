В Воронеже иностранец, избивший в подъезде подростка, хочет оформить российское гражданство

Мужчина, как рассказали местные жители, в сентябре несколько дней выслеживал детей Фото: Кадр видео

Видео того, как в подъезде одной из воронежских многоэтажек молодой мужчина догоняет 12-летнего ребенка с самокатом и несколько раз пинает его ногой, стремительно распространилось по соцсетям в сентябре 2020 года.

9 апреля в Telegram- каналах появилась информация, что мужчине, напавшему на ребенка у лифта, 30 лет. Он - уроженец Азербайджана. Как сообщают анонимные источники War Gonzo, мститель проживает в Воронеже на основании разрешения на временное пребывание, однако недавно подал документы на российское гражданство.

Кстати, подробности произошедшего в сентябре в жилом комплексе «Современник» долгое время были не известны, однако корреспонденту «КП-Воронеж» удалось пообщаться с местными жителями. Так, друзья избитого мальчика рассказали, что мужчина подумал, что те били его сыновей. Хотя, как утверждают школьники, все было несколько иначе.