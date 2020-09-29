Друзья избитого в воронежской многоэтажке ребенка: «Мужчина подумал, что мы били его сыновей»

принтскрин видео.

Видео того, как в подъезде одной из воронежских многоэтажек молодой мужчина догоняет ребенка с самокатом и несколько раз пинает подростка ногой, стремительно распространилось по соцсетям. Однако подробности и точные причины произошедшего пока неизвестны. Записью заинтересовались следователи, которым и предстоит все это выяснить.

Как рассказал «КП-Воронеж» один из местных жителей, в воскресенье вечером мужчина с видео разыскивал мальчика. Ребенок испортил то ли игрушку, то ли еще какую-то личную вещь:

- Он громко возмущался, жестикулировал перед подъездом и что-то говорил людям. Я наблюдал эту картину с балкона. Затем он с тремя детьми сел в белый автомобиль коммерческого типа и уехал. А на следующий день появилось видео. Скорее всего инцидент на записи предшествовал сцене у дома, - поясняет Александр.

Также в распоряжение редакции оказалось еще одно видео с камер наблюдения. На нем трое ребят гуляют по двору, двое - на самокатах. В какой-то момент к одному из детей подходит тот самый мужчина и начинает хватать за руки. Остальные подростки убегают. Дальше обидчик и ребенок двигаются в одном направлении, взрослый продолжает периодически хватать ребенка и кричать (хоть видео и без звука, по мимике все очевидно). Вскоре к ним подходят другие жильцы, на этом запись кончается.

Корреспондент «КП-Воронеж» также связался с приятелями пострадавшего ребенка, которые в тот момент гуляли вместе с ним:

- Точно не знаю, почему нас искал этот мужчина. Но до того, как все случилось, за нами по двору бегали маленькие мальчики. Это не понравилось нашему другу и он стал обзывать их в ответ. После чего их отец стал искать нас, якобы мы били его детей, - вспоминает подросток. - Когда уже уходили со двора, на друга напал мужчина. Мы испугались и убежали. А он потом вернулся в слезах. Мы вновь побежали, но взрослый перегородил дорогу фургоном. Тогда приятель забежал в подъезд. А что дальше произошло, как раз есть на видео.