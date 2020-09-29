В подъезде воронежской многоэтажки мужчина избил ребенка

стоп-кадр с видео из паблика "Огонь" соцсети "Вконтакте"

В одном из пабликов в соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором неизвестный молодой мужчина догоняет в коридоре у лифта подростка с самокатом и несколько раз пинает ребенка ногой. Мальчик падает на пол, прикрываясь руками и ногами. После этого незнакомец начинает что-то ему говорить, при этом активно жестикулируя руками.

Автор видео сообщает, что инцидент произошел в подъезде воронежского дома. А причиной разборок, якобы, стала сломанная подростком чужая игрушка.

Размещенной в соцсети видеозаписью заинтересовались следователи. Они начали проверку по факту избиения ребенка. По ее итогам примут процессуальное решение.