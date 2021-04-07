«Было реально страшно»: Первый воронежский врач из «красной» зоны рассказал о годе борьбы с коронавирусом

Олег Незнамов Фото: БСМП №1

В марте 2020 года в Воронежской области официально подтвердили два случая заражения коронавирусом. Туристы приехали в наш регион из Польши. С тех пор борьба с COVID-19 не останавливается...

Спустя год от начала этой «войны» своими воспоминаниями поделился воронежский врач, который первым в Воронежской больнице скорой медицинской помощи № 1 зашел в «красную» зону - заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Олег Незнамов.

- Год назад, когда мы заходили, было реально страшно. А, учитывая те кадры, которые видели из Китая, мы представляли, что впереди ничего легкого не будет! Да и как лечить, было непонятно. Порой складывалась парадоксальная ситуация, что врачи зачастую шли впереди официальных рекомендаций, - рассказывает Олег Незнамов в официальной группе БСМП №1.

Олег Незнамов Фото: БСМП №1

Заведующий отделением приводит пример: в одно время воронежские медики пробовали применять лекарства, которых в рекомендациях не было. Им говорили: «Да вы что!» Но приходилось рисковать, так как других вариантов уже не оставалось. И практика все расставила по местам - теперь эти препараты рекомендованы официально.

- Буквально каждый врач нарабатывал свой уникальный опыт лечения. Та же пронпозиция поначалу казалась какой-то ерундой, а оказалось, что это важнейший момент в лечении COVID-19. Огромный опыт приобрели в использовании аппаратуры. Например ИВЛ для инвазивной вентиляции легких до этого практически не применяли, зато сейчас и знаем, и умеем. Если вспоминать, к примеру, 2009-й год с эпидемией H1N1, то с сегодняшним опытом много людей спасли бы точно, - уверен Олег Незнамов.

По мнению медика отношение к врачам в течение года также сильно поменялось.

- Я разделил общество на четыре части. Первая часть считала нас героями. Вторая - дураками. Третья считала наши деньги. А четвертая, которая нас жутко боялась. Помню, зашел в одну ординаторскую, там было пять человек, через минуту, я остался там один. Я подъезжал к своему дому, чтобы жена сбросила из окна какие-то вещи, так через минуту двор становился абсолютно пустым. А сейчас все стало обыденным. И плакатов в городе «Спасибо доктор» уже давно нет. И это не здорово. А здорово то, что постепенно менялось отношение врачей, которые переболели сами, к своим пациентам. Уж они-то хорошо понимают, что значит тяжело дышать. Жалко одно -не всех смогли спасти. И не только жалко, а очень обидно и непонятно. Непонятно от того, что в человека, казалось, вложили всю душу, а что-то не получилось. Наверное, что то сделали не так, но от этого не легче, - говорит Олег Незнамов.

Отметим, что за последние сутки в Воронежской области коронавирусом заразились еще 195 человек. По этому показателю наш регион - седьмой в России. Больше людей подхватили этот вирус только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях. Всего заболевших за время пандемии в нашем регионе стало 76 548.