В Воронежской области нашли тело унесенного течением 9-летнего мальчика

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

В 250 метрах от места трагедии нашли тело унесенного течением в реке Тихая сосна в Острогожском районе 8-летнего ребенка. Двухмесячные поиски окончились печально. Обнаружили мальчика местные жители на поверхности реки. Об этом сообщили в группе «Спасатели Воронежской области» 5 апреля.

Напомним, несчастье случилось 7 февраля 2021 года. Четверо мальчиков отправились гулять на реку Тихая Сосна у села Гнилое. Под весом детей хрупкий лед провалился. Двоим удалось выбраться из ледяной воды. Одного тут же унесло течением.

Как утверждается в сообщении, видимых телесных повреждений на теле ребенка нет. Его отправили на экспертизу.

– Поиски носили беспрецедентно тотальный характер, были задействованы все водолазные группы аварийно-спасательной службы Воронежской области, в поисках принимали участие волонтеры из 5 городов центра России, местные жители, – поделились спасатели.