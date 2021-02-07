Под Воронежем провалившегося под лед 9-летнего ребенка унесло течением

Фото из архива КП Фото: Павел КЛОКОВ

ЧП произошло сегодня вечером, 7 февраля, в Острогожском районе. Трое мальчиков, двоим из которых по девять лет и одному 13, отправились гулять на реку Тихая Сосна. Под весом детей хрупкий лед провалился. Двоим детям удалось выбраться из ледяной воды. Одного тут же унесло течением. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

9-летнего школьника в данный момент разыскивают. Привлечены все службы.

– На месте работают сотрудники местной ПСЧ и водолазы областной службы спасения, а также представители местной администрации, – пояснили в МЧС.

Спасатели также напомнили, что лед может быть хрупким даже не смотря на морозную погоду. Да и тем более в последние недели, когда резкое похолодание сменяется оттепелью. Будьте внимательны и не выходите на лед без надобности