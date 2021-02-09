«Найден детский сапожок»: спасатели рассказали, как продолжаются поиски унесенного течением 8-летнего мальчика в Воронежской области

Фото: паблик "Спасатели Воронежской области"

Третьи сутки водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области продолжают поиски мальчика, которого унесло течением по реке Тихая Сосна. Мы писали о том, как 7 февраля в Острогожском районе несколько школьников отправились гулять по льду, но тонкая корка не выдержала и провалилась.

В паблике «Спасатели Воронежской области» раскрыли подробности ЧП у села Гнилое. Как рассказали местные жители, на экстремальную прогулку отправилось четверо детей. Мальчики вышли на прибрежный лед, и двое из них провалились в воду. Одного парнишку товарищи вытащили сразу. Второго - унесло. Как оказалось, этому мальчику только 8 лет. Ребята еще на берегу позвонили своей школьной учительнице и в службу спасения - 112.

7 февраля две группы спасателей-водолазов искали ребенка до глубокой ночи, но безуспешно. Поиски возобновились на следующее утро. В первый же час был найден детский сапожок. Его прибило к противоположному берегу Тихой Сосны. Но найти самого мальчмка и с лодки и под водой вновь не удалось. Река стала быстро замерзать, и спасатели стали обкалывать тонкий лед по берегам, что бы водолазы могли войти в воду и работать.

Фото: паблик "Спасатели Воронежской области"

9 февраля поиски возобновили две группы водолазов аварийно-спасательной службы Воронежской области из Воронежа и Павловска.

Известно, что пропавший мальчик 8 лет - старший ребенок в многодетной семье. Всего у его родителей 5 детей.

- Река в месте поисков широкая с хорошим течением, дно илистое, местами сильно закоряженное, в связи с наступлением мороза она быстро покрывается тонким льдом не выдерживающим веса взрослого человека, все это очень сильно затрудняет работу водолазов. Поиск продолжается, - отмечают спасатели.