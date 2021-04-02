В Воронеже дело участкового, сбившего насмерть двух человек на Ленинском проспекте, дошло до суда

"Тойота" участкового во время ДТП заехала на тротуар весьма далеко. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 24-летнего теперь уже бывшего участкового Владимира Шейкина, устроившего вечером 9 июня 2020 года ДТП, в котором погибли два человека. Оказалось, что уволили его еще в декабре 2020 года после проведенной внутренней служебной проверки.

В Следственном комитете сообщили, что установили скорость, с которой ехал участковый. Для черты города она была совершенно неприемлема – более 96 км/час. В результате на остановке Заводской его вынесло на тротуар, и он сбил насмерть 41-летнего мужчину. Под колеса «Тойоты» участкового попали еще двое пешеходов. 71-летняя женщина потом умерла в больнице, а 42-летней, по свидетельствам очевидцев, оторвало руку.

Участковый пытался оправдаться тем, что ему якобы создали помехи другие машины на дороге. Но спрашивается, кто заставлял его так гнать? Не было бы такой скорости, гораздо больше было бы времени на реакцию на любую ситуацию на дороге. Тем более, что, по данным экспертизы, Шейкин в момент ДТП был трезв.

Надо сказать, к полицейскому, даже после того, как он потерял этот статус, относились весьма лояльно. Весь срок до суда он пробыл под домашним арестом. Возможно, приняли во внимание, что Шейкину нужно было помогать беременной жене. В Следственном комитете также сообщили, что водитель частично возместил родственникам причиненный моральный ущерб. Сумму при этом не раскрывают.

Как бы то ни было, два человека мертвы, а третий покалечен. За это надо отвечать. По части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц» Владимиру Шейкину грозит до семи лет лишения свободы. Не такое уж суровое наказание, если вспомнить дело Михаила Ефремова, отправившего на тот свет только одного человека. Напомним, известному артисту дали восемь лет.