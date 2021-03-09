В Воронеже участковому, сбившему насмерть двух человек, снова продлили домашний арест

"Тойота" участкового после ДТП. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В Железнодорожном районном суде снова продлили домашний арест участковому Владимиру Шейкину. 24-летнего полицейского обвиняют в езде с превышением скорости, из-за чего он 9 июня 2020 года вылетел на тротуар на своей «Тойоте» на Ленинском проспекте у остановки «Заводская» и сбил трех человек. 42-летний воронежец погиб на месте, 71-летняя жительница Воронежа скончалась в больнице. Выжила только 42-летняя женщина из Эртиля.

Участкового не стали отправлять в СИЗО с самого начала, хотя у следствия позиция была прямо противоположная. Мотивы подобного решения в суде объясняют тем, что у Владимира Шейкина беременная жена и хозяйка квартиры, которую он снимает, не против того, чтобы он находился на ее жилплощади, пока суд не вынесет приговор. По сути, полицейский (пока его никто не увольнял) находится на свободе, так как в определенные часы ему разрешено гулять. Между тем участковый пытается доказать, что косвенными виновниками ДТП являются водители автобуса и некоей иномарки, якобы создавшие ему помехи на дороге.

По части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц» Шейкину грозит до семи лет лишения свободы.