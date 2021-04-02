Жители воронежского микрорайона вынуждены по часу ждать маршрутный автобус

1 апреля в Воронеже началась масштабная трансформация сети общественного транспорта: 14 автобусных маршрутов ликвидировали и еще 13 скорректировали. В числе прочих изменений довольно редкий маршрут №48 продлили до остановки «кинотеатр «Спартак». Однако, по словам постоянных пассажиров, теперь им приходится ждать транспорт по 1,5 часа.

- Раньше по маршруту №48 ходили два автобуса через каждые полчаса. Жителям микрорайона Таврово был удобен этот график. Маршрут изменился, но на нем также оставили два автобуса. Теперь у нас нет определенного расписания, то есть мы не знаем, к какому времени выходить и как добираться до работы. Другого транспорта у нас нет. Дети, которые приезжают к нам в школу из Масловки и Зареченского 1 апреля добирались как могли, а ведь пешком через лес ходить не безопасно. Школьного автобуса у нас нет, - рассказала «КП-Воронеж» местная жительница Елена Полежаева.

В пресс-службе мэрии нам сообщили, что количество транспорта на маршруте действительно пока осталось прежним, несмотря на его продление. Резервная техника сейчас работает на маршрутах №№ 8, 9КС и 49. Однако в ближайшее время на эти направления перейдут новые «ЛиАЗы», которые недавно прибыли в Воронеж с завода-изготовителя.

Соответственно резервная техника будет перенаправлена, в том числе, на маршрут №48. Пока же из-за высокой нагрузки на муниципального перевозчика «Воронежпассажиртранс» интервал, с которым ходят автобусы под номером 48, увеличился - с 30 до 60 минут.

- Вопрос увеличения выпуска на этом маршруте остается на контроле управления транспорта, как один из приоритетных, - подчеркнули в городской администрации.