В Воронеже суд потребовал отправить назад в колонию водителя, сбившего насмерть пенсионерку

После ДТП водитель нетвердо держался на ногах. Фото: Регион 36, ВКонтакте.

В Воронежском областном суде удовлетворили апелляцию прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Она была подана на весьма странное решение Панинского районного суда. Согласно нему, 39-летний водитель, виновный в смертельном ДТП, получал условно-досрочное освобождение без достаточных на то оснований.

Напомним, 21 мая 2019 года в 22.25 мужчина, будучи пьяным, ехал на белом «Мерседес-Бенце S 350» по центру города. На проспекте Революции он сбил насмерть 69-летнюю пенсионерку, шедшую в зоне видимости «зебры». Женщина умерла до приезда скорой.

Водителя осудили на три года колонии, на тот же срок его лишили прав. Кроме того, он должен был заплатить моральную компенсацию – 1 миллион рублей – родственнику погибшей женщины. Чего до сих пор не сделал.

В итоге вышестоящая судебная инстанция потребовала от панинских коллег пересмотреть их выглядящее весьма, скажем так, нелогичным решение.