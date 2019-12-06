Водитель, сбивший насмерть пенсионерку в центре Воронежа, сядет на три года

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-06T17:10:47+03:00

Очевидцы смертельной аварии уже в тот вечер поняли, что водитель был пьян. Фото: Регион 36, ВКонтакте.

Во время ДТП он был пьян

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В пятницу, 6 декабря, Центральный районный суд вынес приговор 39-летнему водителю. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

21 мая в 22.25 мужчина, будучи пьяным, ехал на белом «Мерседес-Бенце S 350 по центру города. На проспекте Революции он сбил насмерть 69-летнюю пенсионерку, шедшую в зоне видимости «зебры».

Суд учел некие смягчающие обстоятельства и приговорил водителя к трем годам колонии-поселения. На тот же срок его лишили прав. Кроме того мужчина должен выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда – миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU