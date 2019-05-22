2019-05-22T10:36:08+03:00
Происшествия

В центре Воронежа водитель «Мерседеса» сбил насмерть женщину

Женщина переходила дорогу недалеко от «зебры»
Юрий КОЗЛОВ
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Был ли водитель "Мерседеса" пьян, станет известно, как только будут получены результаты экспертизы.Был ли водитель "Мерседеса" пьян, станет известно, как только будут получены результаты экспертизы.Фото: Регион 36, ВКонтакте.
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Во вторник, 21 мая, в 22.20 у дома № 27 на проспекте Революции случилось страшное ДТП. Под колеса белого «Мерседеса» попала 69-летняя женщина. Она умерла до приезда скорой. Очевидцы ДТП утверждают, что вышедший из немецкого авто водитель был пьян.

В воронежском ГИБДД сообщили, что женщина переходила дорогу не по «зебре», но в зоне ее видимости. Что касается водителя, то пока известно только то, что ему 38 лет. Обстоятельства аварии продолжают выяснять

Пешеходам напоминают, что дорогу нужно переходить только в положенных местах. Да и в этом случае не надо забывать смотреть по сторонам. Ведь если вас собьет пьяный лихач, его, может быть, и посадят, но вам это уже никак не поможет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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