В центре Воронежа водитель «Мерседеса» сбил насмерть женщину
Во вторник, 21 мая, в 22.20 у дома № 27 на проспекте Революции случилось страшное ДТП. Под колеса белого «Мерседеса» попала 69-летняя женщина. Она умерла до приезда скорой. Очевидцы ДТП утверждают, что вышедший из немецкого авто водитель был пьян.
В воронежском ГИБДД сообщили, что женщина переходила дорогу не по «зебре», но в зоне ее видимости. Что касается водителя, то пока известно только то, что ему 38 лет. Обстоятельства аварии продолжают выяснять
Пешеходам напоминают, что дорогу нужно переходить только в положенных местах. Да и в этом случае не надо забывать смотреть по сторонам. Ведь если вас собьет пьяный лихач, его, может быть, и посадят, но вам это уже никак не поможет.
ИСТОЧНИК KP.RU