Осужденный за смерть воронежского студента в ДТП пытается выйти из колонии по УДО

Мать погибшего подарила на суде Баранову книгу "Преступление и наказание" Фото: Юрий КОЗЛОВ

Максим Баранов, который должен провести в колонии-поселении три года за смерть 19-летнего парня на Московском проспекте в Воронеже, подал прошение об УДО. Водитель, который буквально протаранил молодого человека и вместе с ним слетел под виадук, считает, что он «отсидел» уже одну треть своего срока, в том числе проведя год под домашним арестом, пока велось следствие. Также он выплатил родным погибшего 1 млн рублей.

Напомним, трагедия произошла 6 июля 2019 года. 20-летний Максим Баранов вечером на «Мерседес-Бенце» с абхазскими номерами на Московском проспекте недалеко от одноименного торгового центра сбил насмерть 19-летнего студента ВГУ Дмитрия Божка. А потом машина протаранила бордюр и металлическое ограждение и вылетела на дорогу внизу. «Мерседес» загорелся, но его быстро потушили. Максим выжил, а вот сбитому парню не повезло.

Также в качестве аргумента Баранов в своем ходатайстве приводит тот факт, что он активно сотрудничал со следствием и вину свою признал.

– Ранее я не судим. В ходе расследования уголовного дела установлено, что по месту работы и жительства я характеризовался только положительно, на учетах в ОПНД и ОНД не состою. С начала расследования уголовного дела я признавал свою вину в совершении преступления и активно способствовал раскрытию преступления, неоднократно извинялся перед потерпевшими.

Что же касается потерпевшей стороны – родителей и брата погибшего студента, то они категорически против досрочного освобождения.

Ходатайство суд рассмотрит 31 марта.