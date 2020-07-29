В Воронеже водителя «Мерседеса», сбившего насмерть студента на «зебре», приговорили к 2,5 годам колонии-поселения

29 Июль 2020 2020-07-29T19:06:53+03:00

После оглашения приговора Максима Баранова отправили за решетку в зале суда. Вскоре его конвоировали в СИЗО № 1. Фото: Юрий КОЗЛОВ

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29 июля в Коминтерновском районном суде огласили приговор по делу 20-летнего Максима Баранова. Напомним, этот молодой человек вечером 6 июля 2019 года на «Мерседес-Бенце» с абхазскими номерами на Московском проспекте недалеко от одноименного торгового центра сбил насмерть 19-летнего студента ВГУ Дмитрия Божка. А потом машина протаранила бордюр и металлическое ограждение и вылетела на дорогу внизу. «Мерседес» загорелся, но его быстро потушили.

Следствие, а потом суд по этому делу длился больше года. Максим Баранов в это время находился под домашним арестом.

Представитель прокуратуры Ярослав Литвинов потребовал для водителя, виновного в смертельном ДТП, три года колонии-поселения. Адвокат семьи Божок Алексей Гапон заявил, что Баранова нужно взять под стражу в зале суда. Защитник юного водителя Александр Федоров, напротив, выразил пожелание, чтобы ему дали условный срок.

В итоге судья Анатолий Черных посчитал, что аргументы стороны обвинения, а также адвоката семьи Божок, более убедительны. И принял решение: отправить Максима Баранова в колонию-поселение на три года. При этом, учитывая, что два дня под домашним арестом идут за один в колонии, реальное наказание – 2,5 года лишения свободы. На три года Баранова лишили водительских прав. Кроме того, он обязан выплатить по 1 млн. 210 тысяче рублей каждому из членов семьи Божок: отцу и матери погибшего студента, а также его брату. Баранова взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО № 1.

Адвокаты обеих сторон заявили, что сразу после оглашения приговора не готовы сказать, будут ли его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU