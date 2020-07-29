2020-07-29T19:06:53+03:00
Происшествия

В Воронеже водителя «Мерседеса», сбившего насмерть студента на «зебре», приговорили к 2,5 годам колонии-поселения

Максима Баранова взяли под стражу в зале суда
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
После оглашения приговора Максима Баранова отправили за решетку в зале суда. Вскоре его конвоировали в СИЗО № 1.После оглашения приговора Максима Баранова отправили за решетку в зале суда. Вскоре его конвоировали в СИЗО № 1.Фото: Юрий КОЗЛОВ
Изменить размер текста:

29 июля в Коминтерновском районном суде огласили приговор по делу 20-летнего Максима Баранова. Напомним, этот молодой человек вечером 6 июля 2019 года на «Мерседес-Бенце» с абхазскими номерами на Московском проспекте недалеко от одноименного торгового центра сбил насмерть 19-летнего студента ВГУ Дмитрия Божка. А потом машина протаранила бордюр и металлическое ограждение и вылетела на дорогу внизу. «Мерседес» загорелся, но его быстро потушили.

Следствие, а потом суд по этому делу длился больше года. Максим Баранов в это время находился под домашним арестом.

Представитель прокуратуры Ярослав Литвинов потребовал для водителя, виновного в смертельном ДТП, три года колонии-поселения. Адвокат семьи Божок Алексей Гапон заявил, что Баранова нужно взять под стражу в зале суда. Защитник юного водителя Александр Федоров, напротив, выразил пожелание, чтобы ему дали условный срок.

В итоге судья Анатолий Черных посчитал, что аргументы стороны обвинения, а также адвоката семьи Божок, более убедительны. И принял решение: отправить Максима Баранова в колонию-поселение на три года. При этом, учитывая, что два дня под домашним арестом идут за один в колонии, реальное наказание – 2,5 года лишения свободы. На три года Баранова лишили водительских прав. Кроме того, он обязан выплатить по 1 млн. 210 тысяче рублей каждому из членов семьи Божок: отцу и матери погибшего студента, а также его брату. Баранова взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО № 1.

Адвокаты обеих сторон заявили, что сразу после оглашения приговора не готовы сказать, будут ли его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будет ли в этом году у Платоновского фестиваля зарубежная программа, решат после 15 августа
По решению суда в Воронеже могут снести торговый центр «Народный»
Пять воронежских медучреждений нарушили положение о воинском учете
Воронеж до конца года получит 62 современных автобуса почти на миллиард рублей
В Воронеже водителя «Мерседеса», сбившего насмерть студента на «зебре», приговорили к 2,5 годам колонии-поселения
На кольце у главного корпуса ВГУ инспекторы устроили рейд на шумных воронежских водителей
В этом году воронежский фестиваль «Город-сад» впервые состоится онлайн
Афиша десятого Платоновского фестиваля пополнилась спектаклями российских театров
Tele2 нарастила оборот по финансовым сервисам в Воронежской области
В Воронежской области сократили 345 мест для лечения пациентов с коронавирусом
Останки 71 воронежца обнаружили в Чехии на месте боев Красной Армии с фашистами
Двое воронежских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов
В Воронежской области гидрометцентр вновь предупреждает об аномальной жаре
14 воронежских школьников стали стобалльниками на ЕГЭ по химии
В Воронеже поймали ограбившего банк 28-летнего налетчика-одиночку
На трассе в Воронежской области грузовик "Мицубиси" въехал в КамАЗ
Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал открыть к 1 сентября восемь пристроек к детсадам
В Воронеже после падения с 15 этажа погиб 3-летний ребенок
В Воронежской области поймали сбежавшего из колонии преступника
В Воронеже Книжный клуб "Петровский" объявил о закрытии
В Воронежском центральном парке приступили к откачке воды из пруда
Жительнице Воронежской области грозит до 5 лет тюрьмы за найденный под линолеумом клад с драгоценностями
В Воронежском заповеднике показали лосей, косулей и оленей, которые пришли полакомиться солью