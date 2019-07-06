19-летний воронежец на «Мерседесе» насмерть сбил пешехода и свалился с моста

СЕГОДНЯ 21:24 2019-07-06T21:53:15+03:00

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19-летний водитель автомобиля «Мерседес» при повороте с Московского проспекта на Бульвар Победы сбил пешехода. После чего молодой воронежец не справился с управлением и свалился на своей иномарке с эстакады. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП случилось 6 июня примерно в 20.10 у дома №117а по Московскому проспекту.

Пешеход был ровесником водителя. Известно, что 19-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению, он погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Немецкий автомобиль после того как свалился с моста, загорелся, но быстро был потушен. В результате ДТП, водитель и пассажир иномарки доставлены в медучреждение. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU