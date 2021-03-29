Воронежского солдата-срочника, расстрелявшего трех сослуживцев, отправят лечиться в Орловку

Следственные действия с Антоном Макаровым продолжат после курса лечения в психоневрологическом диспансере. Фото: соцсети

Стало известно место, куда направят на принудительное лечение солдата-срочника Антона Макарова, 9 ноября 2020 года убившего трех сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор». На данный момент Макаров находится в одном из воронежских СИЗО. Однако вскоре его должны отправить в филиал областного психоневрологического диспансера в поселке Орловка Хохольского района.

- На данный момент у моего подзащитного обнаружили психическое расстройство, - рассказала адвокат Макарова Ольга Зиброва. - Для направления в Орловку нужно провести анализы, чтобы исключить у него заболевание коронавирусом. Затем начнется процесс лечения. Далее все зависит от врачей. Чем раньше им удастся улучшить его состояние, тем скорее с ним будут проводить дальнейшие следственные действия.

На данный момент Макаров подавлен, у него обнаружили нарушения сна, тревожность и заторможенность. По данным экспертизы, он сейчас не в полной мере осознает, что натворил.

Напомним, по версии следствия, 9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда Макаров убил топором дежурного по полку майора Сергея Ермолаева. Затем он выстрелил в рядового Фирсова, которого доставили в госпиталь с ранениями в плечо и лопатку. После этого, «прикрываясь» ефрейтором Сергеем Кожокиным, рядовой в помещении для отдыха выстрелил в спящего Михаила Акталиева, а затем убил и ефрейтора Кожокина.

После этого Макаров с пистолетом сбежал из части. Его задержали в тот же день по пути в Орловскую область, где живут его родственники. Ехал туда на захваченной им «Шкоде». Солдата удалось скрутить, когда он пошел в магазин в селе Землянск Семилукского района, чтобы купить продукты.