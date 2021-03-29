Воронежский перевозчик просит сохранить один из ликвидируемых автобусных маршрутов

По решению городского управления транспорта, уже с апреля будут ликвидированы 16 маршрутов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежский перевозчик ООО «АТП-1» просит сохранить маршрут №91 в сети хотя бы до 1 июля 2021 года. В компании заверяют, что ежедневно получают просьбы о том, чтобы автобусы не закрывали.

Дело в том, что по решению городского управления транспорта, уже с апреля будут ликвидированы 16 маршрутов. В рамках внедрения новой маршрутной сети должны исчезнуть и автобусы №91.

Ранее в мэрии Воронежа объяснили, как планируют заменить ликвидируемые автобусные маршруты.

Тот же № 91 «Больница № 8 – Центр реабилитации» будет замещен магистральным маршрутом № 14В «Больница № 8 – мкр. Боровое (ул. Сельская)» и маршрутом № 52 «завод им. Тельмана – ул. Комарова». Однако пассажиры опасаются, что маршрут №14В окажется перегружен.

Как пояснили в ООО «АТП-1», конкурс на маршруты № 52 и 60Б, чье движение планируется изменить для восполнения ликвидируемых маршрутов №91 и №11, еще не прошли. Все это, по мнению перевозчика, может сказаться на комфорте пассажиров.

- Мы разделяем опасения людей, но не можем сохранить этот маршрут, поскольку это компетенция управления транспорта Воронежа. Мы также знаем, что в управление транспорта поступали обращения от жителей микрорайона Озерки с просьбой оставить маршрут №6М до 1 июля 2021 года. Их просьба была услышана. Мы считаем, что маршрут №91 также следовало бы оставить до 1 июля, чтобы дать людям время адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, - заявил исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский.