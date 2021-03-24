В Воронеже оштрафовали популярный ресторан за ковидные нарушения

В Воронеже оштрафовали очередное популярное кафе за нарушение ковидных правил. На этот раз речь идет об ООО «Суши-Место», расположенном на площади Ленина, 15. По этому адресу, возле Кольцовского сквера, находится популярный у горожан ресторан MesTo. Это следует из материалов райсуда.

Организации присудили штраф в размере 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Дело слушалось по материалам Роспотребнадзора. Санитарные врачи в ходе проверки выяснили, что в заведении у сотрудников перед работой не измеряли температуру, а поверхности недостаточно хорошо дезинфицировали.

Также стало известно, что в марте после проверки санврачей временно приостановил работу бара «НЗБ» в центре Воронежа. А в феврале также из-за нарушений ковидных правил прикрыли на время популярное место «ХЛАМ» и две кальянные.