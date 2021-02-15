В Воронеже закрыли популярный бар из-за ковидных нарушений

Решение о закрытии воронежского бара «Хлам» принял Центральный районный суд. Причиной послужили нарушения коронавирусных правил. Их выявили в ходе совместной проверки санитарные врачи и сотрудники департамента предпринимательства и торговли. Бар прикрыли на 10 суток с 6 февраля.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора 15 февраля, в баре, принадлежащем ООО «ОГОГО», выявлены нарушения, которые могли привести не только к распространению ковида, но и отравлениям из-за загрязнений пищевой продукции.

Санврачи также составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.3 ч 2, ст. 6.6 КОАП.

В официальном паблике бара в соцсетях появилось сообщение, приоткрывающее завесу, когда в заведение наведались с антиковидным рейдом:

– Помните отличную ночку с 29-30 января, весело было, позитивно, атмосферно!!! Но в 3 ночи пришли «Добрые люди» и сделали нам ата-та

Теперь бар ожидает еще и штраф от 100 до 300 тысяч рублей.