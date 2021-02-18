В центре Воронежа из-за нарушения «ковидных» правил закрыли две кальянные

Курить кальян постоянным посетителям двух заведений в центре Воронежа пока придется в других местах. Фото: Андрей АБРАМОВ

Специалисты Роспотребнадзора провели проверки в двух кальянных, расположенных в центре Воронежа. В развлекательных заведениях ООО «Орфей», расположенных на проспекте Революции в доме № 33Б и на улице 25 Октября, 45, обнаружили нарушения «ковидных» правил: там не следили за соблюдением социальной дистанции посетителями.

Материалы проверки санитарные врачи направили в Советский районный суд. Там вынесли решение о приостановке работы обеих кальянных на 15 суток. Либо пока в Роспотребнадзор предоставят доказательства того, что в этих заведениях стали лучше заботиться о безопасности клиентов.