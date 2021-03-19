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Происшествия19 марта 2021 12:58

Двухлетнюю малышки из Воронежской области, которую уронил отчим, перевели из реанимации в обычное отделение

Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести
Артем ИЛЬИН
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Двухлетнюю девочку из Новохоперска, которую 21 января отчим во время игры крайне неудачно уронил, перевели из реанимации областной детской больницы № 2, в обычное отделение. Ребенка, сломавшего шейный позвонок при падении на деревянную спинку дивана, сначала держали под аппаратом ИВЛ, вскоре малышка стала дышать самостоятельно. А теперь врачи уже характеризуют ее состояние как средней степени тяжести.

Напомним, отчим подкидывал ребенка, оступился и не поймал девочку. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетней». По ней будут судить неосторожного мужчину. В семье еще двое маленьких детей, при этом, как сообщают местные жители, родителей трудно назвать благополучными.

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