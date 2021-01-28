В Воронежской области 2-летняя малышка получила перелом шеи после подбрасывания отчимом

Следователи выясняют обстоятельства травмирования двухлетней девочки в Новохоперске: малышка получила перелом шейного позвонка и черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел 21 января. По предварительной версии следствия, отчим играл с ребенком, подкидывая на руках над собой. В какой-то момент мужчина оступился и, падая, не успел поймать девочку. Малышка упала на деревянную спинку стоявшего рядом дивана. Родители привезли девочку в больницу, где медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и перелом шейного позвонка. Сейчас кроха лежит в больнице.

- По факту поступления в медицинское учреждение двухлетней девочки с телесными повреждениями возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетней». В рамках расследования будет дана правовая оценка как действиям отчима, в результате которых девочка получила телесные повреждения, так и в целом условиям проживания и воспитания ребенка, - отметил руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Дмитрий Колякин.