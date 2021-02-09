Врачи рассказали о состоянии двухлетней девочки из Воронежской области, сломавшей шейный позвонок при падении на спинку дивана

Двухлетнюю девочку из Новохоперска, сломавшую шейный позвонок при падении на спинку дивана, отключили от аппарата ИВЛ. Малышка после операции начала дышать самостоятельно.

Напомним, инцидент произошел 21 января. По предварительной версии следствия, отчим играл с ребенком, подкидывая на руках над собой. В какой-то момент мужчина оступился и, падая, не успел поймать девочку. Малышка упала на деревянную спинку стоявшего рядом дивана. Родители привезли девочку в больницу, где медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и перелом шейного позвонка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетней».

Как сообщили 9 февраля «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, состояния ребенка - тяжелое, но наблюдается положительная динамика. Малышка продолжает лечение в отделении реанимации.