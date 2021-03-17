Под Воронежем за избиение и раздевание школьницы на видео ответят девять чиновников

Сотрудники Следственного комитета передали уголовное дело мстительной 17-летней девушки в суд. Фото: из архива «КП»

В прокуратуре Семилукского района рассказали об итогах проведенной проверки по поводу ЧП, случившегося 4 сентября 2020 года на пустыре недалеко от Латненской школы. Напомним, тогда еще 16-летняя девушка избила 14-летнюю школьницу и заставила ее раздеться на камеру до пояса. Все это записывал на видео один из подростков, наблюдавших за расправой (всего их было пятеро). Потом девушка выложила съемку в Интернет. Толкнули ее на такие действия якобы распускаемые 14-летней школьницей слухи о ее развратном поведении. Свою роль сыграл и местный житель лет 30-ти, чувства к которому вроде бы питали обе участницы конфликта. Он проходил по делу свидетелем.

Проверка надзорного ведомства показала, что к ЧП привела в том числе и недоработка со стороны пяти работников школы, трех сотрудников ПДН и одного члена комиссии по делам несовершеннолетних. Все они получили дисциплинарные взыскания.

Поскольку у школьницы врачи обнаружили только синяки и шишки, издевавшаяся над ней девушка по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» заплатила штраф в пять тысяч рублей. Кроме того, по части 1 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» ей грозит до двух лет лишения свободы.

Заплатят штрафы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей также мамы и папы пяти подростков, присутствовавших при расправе.