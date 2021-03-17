Под Воронежем 17-летняя девушка может сесть на два года за то, что избила 14-летнюю школьницу и заставила ее раздеться

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 17-летней девушки, издевавшейся над 14-летней школьницей. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Семилукского района.

4 сентября 2020 года в поселке Латная эта девушка решила расправиться с 14-летней школьницей, которую ненавидела. Она избила ее, а потом заставила раздеться. А еще предложила 14-летнему подростку снять весь этот мерзкий процесс на видео, что тот и сделал.

17-летняя девушка потом выложила видеозапись в соцсети. Видимо, затем, чтобы попытаться «опозорить» школьницу, над которой она издевалась. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни (максимальная ответственность – два года лишения свободы).

- На следствии девушка признала свою вину. Впрочем, доказательств и без того достаточно. Это и показания многочисленных свидетелей, и заключения проведенных судебных экспертиз, - рассказал и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Захаров.