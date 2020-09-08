Под Воронежем знакомая девчонка избила школьницу руками и ногами и заставила ее раздеться

Причины расправы над школьницей выясняют сотрудники Следственного комитета. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 4 сентября, недалеко от школы поселка Латная произошла «разборка» подростков. Дрались девочки, причем жестоко. Одна оказалась явно сильнее. Она била свою жертву и руками, и ногами. А потом заставила избитую девочку раздеться до пояса.

Инцидент попал на видео. Его сняли подростки, следившие за избиением. Этот мерзкий ролик затем выложили в интернет. Видимо, затем, чтобы девочку «опозорить».

Разбираться в обстоятельствах этого ЧП начали сотрудники Следственного комитета. Они возбудили уголовное дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Также работники СК выясняют, насколько тяжелые травмы были нанесены девочке.

Сотрудники прокуратуры Семилукского района разбираются, почему эту ситуацию не смогли предотвратить специалисты местных органов и учреждений системы профилактики по работе с несовершеннолетними.

Все эти действия правоохранительных органов держат на контроле работники областной прокуратуры.

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